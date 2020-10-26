25 октября в Беларуси на акциях протеста были задержаны 290 человек.
Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна» на 23.30.
Задержания проводились в таких городах, как Минск (больше всего), Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Речица, Пинск, Полоцк, Лида, Гомель, Жабинка, Ляховичи, Новополоцк, Борисов, Жодино, Пружаны, Солигорск, Бобруйск, Вороново и Волковыск.
Впоследствии отпустили 18 задержанных.
25 октября в Беларуси истекал последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Этот марш стал 11-м по счету.
Напомним, на протестах 18 октября против режима Александра Лукашенко задержали по меньшей мере 72 человека.
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25 октября в Беларуси на акциях протеста были задержаны 290 человек.
Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра «Весна» на 23.30.
Задержания проводились в таких городах, как Минск (больше всего), Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Речица, Пинск, Полоцк, Лида, Гомель, Жабинка, Ляховичи, Новополоцк, Борисов, Жодино, Пружаны, Солигорск, Бобруйск, Вороново и Волковыск.
Впоследствии отпустили 18 задержанных.
25 октября в Беларуси истекал последний день народного ультиматума, поставленного оппозиционеркой Светланой Тихановской президенту Александру Лукашенко. В этот день только в Минске на протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Этот марш стал 11-м по счету.
Напомним, на протестах 18 октября против режима Александра Лукашенко задержали по меньшей мере 72 человека.