За минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима тишины, они применили в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

— Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали, — говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала суток 26 октября в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Напомним, 24 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.