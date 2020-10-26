За минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима тишины, они применили в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
— Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали, — говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала суток 26 октября в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Напомним, 24 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки, 25 октября, на Донбассе со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима тишины, они применили в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
— Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали, — говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала суток 26 октября в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Напомним, 24 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.