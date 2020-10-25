За минувшие сутки, 24 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, стрелковое оружие российские оккупанты применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы.

Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В ответ на провокационные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

— С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск, – отмечается в сообщении.

Напомним, что за сутки, 23 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных в результате выстрелов не было.