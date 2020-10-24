За прошедшие сутки, 23 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных в результате выстрелов не было.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики применяли стрелковое оружие возле поселков Шумы и Катериновки. Возле второго населенного пункта оккупанты также использовали подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие выстрелов не было.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины пострадали минимум 9,5 миллионов украинцев. В результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.