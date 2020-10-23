Из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины пострадали минимум 9,5 млн украинцев. В результате войны на Донбассе только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время «Киевского форума по безопасности», передает РБК-Украина.

По его словам, через войну в тот или иной способ прошли почти 7 млн граждан — жителей Донецкой и Луганской областей. Участниками боевых действий на Донбассе стали по меньшей мере 420 тысяч украинских граждан.

— Около половины жителей этих областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны. Около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, страдают от притеснений, — подчеркнул вице-премьер.

Алексей Резников добавил, что по состоянию на сегодня около 300 тысяч украинских граждан прошли через принудительную паспортизацию на Донбассе, а в Крыму — российские паспорта получили чуть ли не 90% населения.

Напомним, бывший советник секретаря РНБО Сергей Сивохо раскритиковал нардепов «Слуги народа», которые приехали на Донбасс. Их поездку он назвал «смешной возней на линию соприкосновения за три дня до выборов».