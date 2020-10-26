В Италии продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, и в воскресенье число новых случаев впервые превысило 20 тысяч за один день.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа было зарегистрировано 21 273 новых случаев, проведено 161 880 тестов, на 15 700 меньше, чем в субботу.

Отмечается уменьшение количества летальных исходов — 128 за последние 24 часа (днем ранее было 151), в результате чего общее количество умерших с начала пандемии составило 37 338. Количество людей, попадающих в реанимацию, продолжает расти: сейчас их 1208 человек (+80 по сравнению со вчерашним днем). Излечились от коронавируса в целом 266 203 человек (+2086).

Что касается отдельных регионов, то в Ломбардии по-прежнему наибольшее количество случаев инфекции в Италии. За сутки подтверждено 5762 случая (вчера их было 4956) с проведением 32 тысяч тестов, на несколько сотен меньше, чем в субботу.

В Кампании зарегистрировано 2590 случаев и 16 906 тестов. Достаточно резкий скачок по сравнению со вчерашним днем, когда было около 1700 случаев с 12 500 тестами. В Пьемонте сообщается о 2800 случаях, в Тоскане — 1800 и в Лацио — 1541.

Напомним, с 26 октября в Италии начали действовать новые строгие карантинные ограничения, среди которых — закрытие ресторанов и баров в 18:00. Также останавливается работа кинотеатров, театров, казино, спортзалов, бассейнов, спа-салонов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 5 тысяч 426 человек. Также известно, что вчера 1029 пациентов выздоровели, а 73 — умерли от осложнений.