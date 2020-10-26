Сегодня днем, 26 октября, на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Айвазовского в Корабельном районе Николаева знакомый облил его бензином и угрожает поджечь.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и выяснила, что конфликт между мужчинами произошел из-за суммы оплаты за выполнение работ. 41-летний рабочий облил работодателя горючим веществом и угрожал его поджечь, но тот сбежал и обратился за помощью к правоохранителям.
Действия мужчины были квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством». За содеянное правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Николаеве мужчина угрожал ножом прохожим и требовал с них деньги.
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Сегодня днем, 26 октября, на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Айвазовского в Корабельном районе Николаева знакомый облил его бензином и угрожает поджечь.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и выяснила, что конфликт между мужчинами произошел из-за суммы оплаты за выполнение работ. 41-летний рабочий облил работодателя горючим веществом и угрожал его поджечь, но тот сбежал и обратился за помощью к правоохранителям.
Действия мужчины были квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством». За содеянное правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Николаеве мужчина угрожал ножом прохожим и требовал с них деньги.