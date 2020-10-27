В понедельник, 26 октября, протестующие в Польше заблокировали дороги в нескольких городах из-за решения Конституционного суда ограничить право на аборт.

Об этом сообщает Polsat News.

Организаторы протестов призвали блокировать дороги всеми возможными способами: «автомобилем, велосипедом, пешком».

Первые блокировки дорог начались днем в городе Закопане. Позже к протесту присоединились жители Варшавы.

Также протестующие блокировали движение во Вроцлаве, Кракове, Щецине, Ополе, Белостоке, Познани и других городах.

Организаторы протестов призвали блокировать дороги всеми возможными способами: «автомобилем, велосипедом, пешком».

Первые блокировки дорог начались днем в городе Закопане. Позже к протесту присоединились жители Варшавы.

Также протестующие блокировали движение во Вроцлаве, Кракове, Щецине, Ополе, Белостоке, Познани и других городах.

Напомним, ранее Конституционный суд Польши назвал неконституционным положение закона «О планировании семьи, защите человеческого плода и условиях возможного прерывания беременности» от 1993 года, которым допускается проведение аборта, если у плода диагностировали тяжелый порок или неизлечимую болезнь, которая угрожает его жизни.