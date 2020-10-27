По состоянию на 10:00 27 октября в Николаевской области выявлено 348 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 8687 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 427 (+14).

Из всех 8687 подтвержденных случаев по месту жительства:

За сутки выздоровели 59 человек, всего выздоровели — 1761. Умерло всего от последствий COVID-19 — 147, за сутки — 8.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели.