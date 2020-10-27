За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 27 октября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 355 601 человек, из них 145 336 выздоровели, летальных исходов — 6590.
Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 27 октября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 355 601 человек, из них 145 336 выздоровели, летальных исходов — 6590.
Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.
Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.
Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.