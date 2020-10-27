Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

Так, по данным ТАСС, в результате перестрелки погибли два человека — один работник Росгвардии и один гражданский. Число пострадавших устанавливается.

Источник «Интерфакса» рассказал, что погиб один боец ОМОНа, еще один находится в тяжелом состоянии. В то же время Baza сообщает о двух погибших и трех пострадавших.

— Началось все со словесной перепалки: двое пьяных работников ОМОНа (братьев) ворвались в заведение «Смайл» и стали буянить. Заведующий кафе вывел мужчин на улицу и пытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардийцу и попросил помочь, — пишет издание.

Отмечается, что на место приехали трое работников СОБРа, но диалога с омоновцами не получилось, и разговор перерос в поножевщину со стрельбой.

Напомним, 18 сентября в одно миз ресторанов в центре Одессы произошла перестрелка между двумя мужчинами. В результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.