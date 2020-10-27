В чеченском селе Ачхой-Мартан, что в 35 километрах от Грозного, бойцы двух спецподразделений Росгвардии — ОМОНа и СОБРа — устроили перестрелку во время конфликта в кафе.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.
Так, по данным ТАСС, в результате перестрелки погибли два человека — один работник Росгвардии и один гражданский. Число пострадавших устанавливается.
Источник «Интерфакса» рассказал, что погиб один боец ОМОНа, еще один находится в тяжелом состоянии. В то же время Baza сообщает о двух погибших и трех пострадавших.
— Началось все со словесной перепалки: двое пьяных работников ОМОНа (братьев) ворвались в заведение «Смайл» и стали буянить. Заведующий кафе вывел мужчин на улицу и пытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардийцу и попросил помочь, — пишет издание.
Отмечается, что на место приехали трое работников СОБРа, но диалога с омоновцами не получилось, и разговор перерос в поножевщину со стрельбой.
Напомним, 18 сентября в одно миз ресторанов в центре Одессы произошла перестрелка между двумя мужчинами. В результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.
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В чеченском селе Ачхой-Мартан, что в 35 километрах от Грозного, бойцы двух спецподразделений Росгвардии — ОМОНа и СОБРа — устроили перестрелку во время конфликта в кафе.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.
Так, по данным ТАСС, в результате перестрелки погибли два человека — один работник Росгвардии и один гражданский. Число пострадавших устанавливается.
Источник «Интерфакса» рассказал, что погиб один боец ОМОНа, еще один находится в тяжелом состоянии. В то же время Baza сообщает о двух погибших и трех пострадавших.
— Началось все со словесной перепалки: двое пьяных работников ОМОНа (братьев) ворвались в заведение «Смайл» и стали буянить. Заведующий кафе вывел мужчин на улицу и пытался успокоить, но как можно успокоить пьяный чеченский ОМОН? Тогда он позвонил знакомому росгвардийцу и попросил помочь, — пишет издание.
Отмечается, что на место приехали трое работников СОБРа, но диалога с омоновцами не получилось, и разговор перерос в поножевщину со стрельбой.
Напомним, 18 сентября в одно миз ресторанов в центре Одессы произошла перестрелка между двумя мужчинами. В результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.