Сегодня, 27 октября, в городе Первомайск Николаевской области за ограбление церкви полицейские задержали двоих мужчин.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Утром в полицию обратился настоятель одной из церквей с сообщением, что несколько минут назад двое неизвестных мужчин завладели имуществом их религиозной общины.

Священнослужитель рассказал полицейским, что утром двое незнакомцев в нетрезвом состоянии пришли в храм и, выражаясь нецензурной бранью, с угрозами применить физическую силу, отобрали имущество и ушли. В течение нескольких часов оперативники вместе с сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции установили и разыскали злоумышленников.

Ими оказались местные жители возрастом 38 и 58 лет, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. По словам мужчин, на преступление они пошли из-за несогласия со строительством церкви. Задержанным грозит заключение на срок от четырех до шести лет.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали воров, которые, пытаясь убежать на автомобиле, повредили четыре припаркованных машины.