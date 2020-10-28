Во Вьетнаме из-за сильного тайфуна «Молаве» массово эвакуируют людей. Этот тайфун уже вызвал гибель людей на Филиппинах.

Об этом сообщает Climate change news.

Скорость ветра, по прогнозам, достигнет 165 километров в час.

— Ожидается, что «Молаве» станет самым сильным и смертоносным штормом, который обрушится на Вьетнам в этом году ... и одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы, — сказал Нгуен Хай Ань, вице-президент и генеральный секретарь вьетнамского Красного Креста.

Напомним, в сентябре В Южной Кореи в городе Ульсан из-за тайфуна Хайшен тысячи домов остались без электроснабжения и больше 1000 человек были эвакуированы.