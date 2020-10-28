Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ разогнать акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 25 октября, в Минске.

Об этом заявил Лукашенко в выступлении от 27 октября, опубликованном на сайте телеканала СТВ.

— Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов,— сказал Александр Лукашенко.

Во время протестных акций, которые прошли 26 октября в Беларуси, милиция задержала 523 человека.

Как сообщалось, 25 октября в Беларуси на акциях протеста были задержаны 290 человек.