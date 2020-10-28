В Киеве, возле станции метро «Выдубичи», пассажирский автобус снес палатку с продуктами. В результате аварии пострадали люди, один человек погиб.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

«Только что на Выдубичах маршрутный автобус на полной скорости снес палатку с продуктами, сбил столб. Под автобусом оказалась женщина. Вытащили, вроде живая», — отмечается в сообщении.

В результате наезда автобуса на людей, две женщины госпитализированы. Спасти жизнь мужчине не удалось. Он погиб на месте. Правоохранители говорят, что ДТП произошло из-за того, что у водителя автобуса не сработали тормоза.

Напомним, в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».