Об этом в Facebook сообщает партия «Наш край» и исполком Бориспольского горсовета.

Сначала на странице политсилы было сообщение о том, что в Борисполе их представитель Анатолий Федорчук побеждает на выборах мэра, но впоследствии этот пост удалили и опубликовали заявление о смерти городского головы. О том, что причиной смерти стал именно коронавирус, сообщает «Интерфакс-Украина».

В секретариате городского совета «Суспильному» это подтвердили. Там также отметили, что теперь территориальная избирательная комиссия должна назначить перевыборы в городе.

Напомним, 18 октября от коронавируса умер «мэр» оккупированной Ялты.