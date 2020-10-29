В среду вечером, 28 октября, при пожаре частного жилого дома на улице 7 Слободской в Заводском районе Николаева погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Стало известно, что огонь охватил крышу, перекрытия и бытовые вещи внутри здания. В ходе оперативной разведки у входной двери пожарные нашли тело погибшего 48-летнего мужчины. Вероятная причина — короткое замыкание электропроводки.

На месте работали два отделения 3 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что во вторник днем, 20 октября при тушении пожара в нежилом доме по улице Новостройная в Корабельном районе Николаева спасатели нашли тело мужчины.