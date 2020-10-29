В ночь с 27 на 28 октября в Вознесенской многопрофильной больнице женщина обокрала медиков, пока те делали операцию пациенту.
Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.
Женщина зашла в ординаторскую и забрала из сумок деньги, банковские карты и даже косметику.
«В то время, когда медицинские работники в операционном зале спасали жизнь пациента, в ординаторской в это время из их сумок отбирали средства, банковские карты и даже косметические средства», — говорится в сообщении.
Воровка попала на камеры наблюдения, ее опознали и задержали. В больнице отметили, что это не единичный случай, и за последнее время они участились.
Напомним, что в Днепре неизвестные обокрали 21-ю городскую инфекционную больницу, базовую для пациентов с коронавирусом.
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В ночь с 27 на 28 октября в Вознесенской многопрофильной больнице женщина обокрала медиков, пока те делали операцию пациенту.
Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.
Женщина зашла в ординаторскую и забрала из сумок деньги, банковские карты и даже косметику.
«В то время, когда медицинские работники в операционном зале спасали жизнь пациента, в ординаторской в это время из их сумок отбирали средства, банковские карты и даже косметические средства», — говорится в сообщении.
Воровка попала на камеры наблюдения, ее опознали и задержали. В больнице отметили, что это не единичный случай, и за последнее время они участились.
Напомним, что в Днепре неизвестные обокрали 21-ю городскую инфекционную больницу, базовую для пациентов с коронавирусом.