В ночь с 27 на 28 октября в Вознесенской многопрофильной больнице женщина обокрала медиков, пока те делали операцию пациенту.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

Женщина зашла в ординаторскую и забрала из сумок деньги, банковские карты и даже косметику.

«В то время, когда медицинские работники в операционном зале спасали жизнь пациента, в ординаторской в это время из их сумок отбирали средства, банковские карты и даже косметические средства», — говорится в сообщении.

Воровка попала на камеры наблюдения, ее опознали и задержали. В больнице отметили, что это не единичный случай, и за последнее время они участились.

Напомним, что в Днепре неизвестные обокрали 21-ю городскую инфекционную больницу, базовую для пациентов с коронавирусом.