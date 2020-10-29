Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко скончался от осложнений коронавируса.

Об этом заявил секретарь Новгород-Северской горсовета Юрий Лакоза, сообщает Суспільне.

Олег Бондаренко имел подтвержденный диагноз — COVID-19. У него была двусторонняя пневмония.

При этом Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на местных выборах — он повторно баллотировался на должность мэра.

Напомним, что накануне мэр Борисполя скончался от COVID-19. Анатолий Федорчук, по предварительным подсчетам, был лидером на мэрское кресло на местных выборах.