Человек, который совершил нападение с ножом в церкви в Ницце, обезглавил одну из жертв, а при нем нашли три ножа и Коран.

Эту информацию подтвердил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар на пресс-конференции в Ницце, сообщает Reuters.

Он рассказал, что нападавший приехал в город поездом в четверг утром и пошел в церковь, где ударил ножом и убил 55-летнего пономаря и отрезал голову 60-летней женщине.

Он также зарезал ножом 44-летнюю женщину, которая убежала в соседнее кафе, где подняла тревогу перед смертью.

Затем прибыла полиция, которая пыталась задержать нападавшего, кричавшего «Аллах Акбар», и выстрелила и ранила его. Подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

— У нападавшего мы обнаружили Коран и два телефона, а также нож, который использовался для преступления — 30 сантиметров длиной с лезвием 17 сантиметров. Мы также нашли сумку, которую оставил злоумышленник. Рядом с этой сумкой были два ножа, которые не использовались при нападении, - сказал Жан-Франсуа Рикар.

Напомним, что 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.