В штате Техас (США) с рельсов сошел 25-вагонный железнодорожный состав с нефтепродуктами.

Об этом сообщает издание Fox News.

В результате аварии разлились химикаты, отключилось электричество в окрестностях, а сотни людей вынудили эвакуироваться.

По данным шерифа округа Орандж, поезд из 25 вагонов сошел с рельсов в Морисвилле около 7:30 утра.

Десять вагонов были пустыми, но по крайней мере четыре везли нефтепродукты, которые протекли. По по словам шерифа, они не представляют угрозы для населения.

Офис шерифа приказал создать «запретную зону» протяженностью в 1 милю вокруг места крушения. Эвакуироваться пришлось около 600 жителям. Из-за аварии в округе также пропало электричество.

На месте происшествия работали спецслужбы. О пострадавших не сообщалось. Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, 14 октября в Николаеве на улице Потемкинская трамвай сошел с рельсов. Причиной аварии могла стать неверно уложенная плитка у рельс.