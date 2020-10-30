В штате Техас (США) с рельсов сошел 25-вагонный железнодорожный состав с нефтепродуктами.
Об этом сообщает издание Fox News.
В результате аварии разлились химикаты, отключилось электричество в окрестностях, а сотни людей вынудили эвакуироваться.
По данным шерифа округа Орандж, поезд из 25 вагонов сошел с рельсов в Морисвилле около 7:30 утра.
Десять вагонов были пустыми, но по крайней мере четыре везли нефтепродукты, которые протекли. По по словам шерифа, они не представляют угрозы для населения.
Офис шерифа приказал создать «запретную зону» протяженностью в 1 милю вокруг места крушения. Эвакуироваться пришлось около 600 жителям. Из-за аварии в округе также пропало электричество.
На месте происшествия работали спецслужбы. О пострадавших не сообщалось. Причина аварии пока неизвестна.
Напомним, 14 октября в Николаеве на улице Потемкинская трамвай сошел с рельсов. Причиной аварии могла стать неверно уложенная плитка у рельс.
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В штате Техас (США) с рельсов сошел 25-вагонный железнодорожный состав с нефтепродуктами.
Об этом сообщает издание Fox News.
В результате аварии разлились химикаты, отключилось электричество в окрестностях, а сотни людей вынудили эвакуироваться.
По данным шерифа округа Орандж, поезд из 25 вагонов сошел с рельсов в Морисвилле около 7:30 утра.
Десять вагонов были пустыми, но по крайней мере четыре везли нефтепродукты, которые протекли. По по словам шерифа, они не представляют угрозы для населения.
Офис шерифа приказал создать «запретную зону» протяженностью в 1 милю вокруг места крушения. Эвакуироваться пришлось около 600 жителям. Из-за аварии в округе также пропало электричество.
На месте происшествия работали спецслужбы. О пострадавших не сообщалось. Причина аварии пока неизвестна.
Напомним, 14 октября в Николаеве на улице Потемкинская трамвай сошел с рельсов. Причиной аварии могла стать неверно уложенная плитка у рельс.