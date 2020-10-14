В среду, 14 октября, в Николаеве на улице Потемкинская трамвай сошел с рельсов. Причиной аварии могла стать неверно уложенная плитка у рельс.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко.

Трамвай, который ходит по маршруту №3 по улице Потемкинская, сошел с рельс возле ТРЦ «Сити центр». Именно на этом участке по заказу Департамента ЖКХ идет ремонт асфальтового покрытия дороги и укладка тротуарной плитки между рельс.

По словам Владимира Евтушенко, причиной аварии мог стать один из элементов укладываемой плитки попал под колеса.

— Специалисты нашего предприятия сделали вывод, что это могло произойти по причине того, что там ведутся работы по укладке плитки, и какая-то частица могла попасть под колеса и привести к аварии. Наше предприятие не привлекают к работам по ремонту дороги. Хотя, как по мне, стоило бы проконсультироваться в этом вопросе с нами, так как там проходит трамвайные пути, — заявил Владимир Евтушенко.

Он также отметил, трамвай не получил серьезных повреждений в ходе инцидента и был вновь поставлен на рельсы аварийной бригадой.

Напомним, по подсчетам Николаевского горсовета полная замена покрытия по улице Потемкинской обойдется приблизительно в 300 миллионов гривен.