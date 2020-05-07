Полная замена покрытия по улице Потемкинской обойдется приблизительно в 300 миллионов гривен.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Мэр объяснил, почему сейчас ямы возле трамвайных путей засыпают асфальтной крошкой вместо того, чтобы сделать качественный ремонт.

— Недавно в интернете появилась информация, как работники «Николаевэлектротранса» засыпают наши трамвайные пути асфальтной крошкой. Это правда, мы это на самом деле делаем. В этом году мы хотим отремонтировать улицу Потемкинскую, по текущему ремонту, от улицы Садовой до улицы Лягина. Но для того, чтобы отремонтировать ее, мы не можем сейчас латать на ней ямы. Потому что на один объект в бюджете можно предусмотреть деньги только один раз, — пояснил Александр Сенкевич.

Он добавил, что такой ямочный ремонт обходится городу бесплатно и делается для того, чтобы на время обеспечить проезжаемость.

— Мы эти деньги предвидели на текущий ремонт. Ремонт будет сделан так: бордюр — асфальт — два ряда плитки — рельса — два ряда плитки — асфальт и так далее. К сожалению, чтобы сделать качественную замену покрытия на Потемкинской нужно около 300 миллионов гривен, по последним подсчетам, — сказал он.

Александр Сенкевич также сообщил о намерениях использовать для ремонта Потемкинской кредитные средства от Европейского инвестиционного банка.

Напомним, Департамент ЖКХ собирается в этом году провести текущий ремонт части улицы Потемкинской на 10 миллионов гривен.