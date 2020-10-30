30 октября в 14:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на открытой территории возле села Троицкое Новоодесского района Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

По прибытию на место спасатели установили, что горит камыш на 6 участках, ориентировочная площадь пожара составила 9000 квадратных метров. Был дополнительно организован подвоз воды для тушения пожара.

В 14:45 пожар локализовали и в 17:25 полностью ликвидировали. Предполагаемая причина происшествия — поджог.

Напомним, в среду вечером, 28 октября, при пожаре частного жилого дома на улице 7 Слободской в Заводском районе Николаева погиб мужчина.