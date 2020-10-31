Водителю Land Rover, который совершил ДТП в Киеве на Крещатика, сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

— По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершивший масштабную дорожно-транспортного происшествия в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины, — сообщила Надежда Максимец.

Она отметила, что водителя задержали — он находится в больнице под охраной. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уточненной информации, в ДТП пострадали три человека — среди них пятимесячный ребенок.

Напомним, 30 октября, в Киеве на центральной улице Крещатик в результате масштабного ДТП погибли два человека, еще трое получили ранения. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.