В Украине за минувшие сутки, 31 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у 7959 человек. Также известно, что вчера 2513 пациентов выздоровели, а 110 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили 395 тысяч 440 случаев инфицирования. Из них 161 тысяча 441 человек выздоровел, а 7306 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 226 тысяч человек.

Больше всего больных в сутки обнаружили на Харьковщине (883), Житомирской (708), в Киеве (689), и в Донецкой области (545). Зато меньше случаев зафиксировали в Луганской и Кировоградской областях — 60 и 96 соответственно. В других регионах за сутки более 100 новых больных.

Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.