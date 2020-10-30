Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине.

Согласно данному решению Николаев по-прежнему остается в «красной» карантинной зоне.

Помимо Николаева в «красную» зону вошли: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

При этом в данной зоне разрешается продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В «оранжевую» зону вошли: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Авдеевка, Мукачево, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Лисичанск, Львов, Одесса, Гадяч, Тернополь, Херсон, Черкассы.

Таким образом, Тернополь, который был в «красной» зоне, попал в «оранжевую».

Отметим, в «оранжевой» зоне запрещается: работа хостелов, турбаз (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря.

Также запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 07:00.

В «желтую» зону карантина вошли: города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка.

Там запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые придают «кризисные» услуги; проведения массовых мероприятий при участии свыше 30 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

В «зеленую» зону карантина входят все остальные регионы и города. Масочный режим в помещении; социальная дистанция в общественном транспорте. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 07:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Напомним, что областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций одобрил открытие детских садов и начальной школы в Николаеве и принял решение обратится к государственной комиссии с просьбой ослабить карантинные ограничения не смотря на вхождения города в «красную зону».