Областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций одобрил открытие детских садов и начальной школы в Николаеве и принял решение обратится к государственной комиссии с просьбой ослабить карантинные ограничения не смотря на вхождения города в «красную зону».

Об этом стало известно в среду, 28 октября, в ходе заседании областного штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишут НикВести.

В ходе заседания городской голова Александр Сенкевич подчекрунул необходимость возобновление работы детских садов и младших классов в школах в Николаеве. Он также отметил, что число заболевших коронавирусом среди детей в городе находится на низком уровне.

— На сегодняшний день в Николаеве есть около 750 групп в 73 детских садах. Из них на частичном карантине находятся 7 групп. Это означает, что в Николаеве менее 1% групп находится на карантине. Сегодня из-за того, что дети не могут находится в детских садах, а также в начальной школе, их родители, даже те кто может работать в условиях карантинных ограничений красной зоны, должны сидеть с этими детьми. Сегодня дети находятся без контроля и мы можем получить большое число смертности детей по другим причинам не связанным с карантином и заболеваниями, — подчеркнул Александр Сенкевич.

В свою очередь главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко также поддержал вопрос возобновления работы детских садов и начальной школы.

— У нас удельный вес заболевших детей в возрасте до шести лет составляет 1,2%. Думаю, что я могу поддержать, как врач и сказать, что, к сожалению, когда дети находятся на неправильном уходе неизвестно в каких родственников, соседей, это не приводит ни к чему хорошему. Если они будут находится под контролем медиков и воспитателей, будет своевременно проводится выявление больного, оказана соответствующая помощь, — заявил Владимир Клочко.

В итоге члены комиссии приняли решение согласовать возобновление работы учебных заведений и направить соответствующий запрос в Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Напомним, областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отчитал перевозчиков Николаева из-за нарушений карантинных норм.