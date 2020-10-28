Областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отчитал перевозчиков Николаева из-за нарушений карантинных норм.

Об этом стало известно в среду, 28 октября, в ходе заседании областного штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишут НикВести.

В ходе заседания глава Николаевской ОГА Александр Стадник попросил перевозчиков соблюдать карантинные норма и напомнил о том, что в городе наблюдается высокая динамика роста заболеваемости коронавирусом.

— Кого мы обманываем? Мы же обманываем сами себя. Мы сами сделали все, чтобы оказать в красной карантинной зоне. Я хотел бы перевозчикам рекомендовать обратить внимание на статистику заболеваемости. Если мы будем такими темпами, нам придется обустраивать госпиталь на стадионе, чтобы люди не лежали в коридорах больниц. Давайте объединяться, чтобы не было горя! Я вас прошу как человек, обратите внимание, чтобы происходит у вас в перевозках. Всех денег не заработаешь! Мы просто в противном случае примем жесткое решение и остановим транспорт. Только потом я не хочу видеть на митингах с плакатами и требованиями дать вам работу, — попросил Александр Стадник.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич призвал перевозчиков не допускать в салоны маршрутных такси людей без масок, и не перевозить большее количество людей, чем сидячих мест.

— У нас установлены правила, количество перевозимых пассажиров должно соответствовать количеству сидячих мест. Моя простая позиция — водитель не должен трогаться с места если у него в салоне находится человек без маски. Водитель должен создавать условия, при которых пассажиры будут требовать надеть маску, или выйти из салона человека, который зашел внутрь без маски. Есть человек без маски — маршрутка стоит. Люди помогут такому человеку выйти. Я сам контролировал этот вопрос. Человек зачастую одевает маску, заходит в салон и там ее снимает. Нам удалось отстоять, чтобы транспорт работал в городе без пропусков. Но если люди ездят без маски, мы фактически пилим сук, на котором мы сидим. Не стоит затягивать петлю на своей шее, — призвал Александр Сенкевич.

Городской голова также отметил, что вероятнее всего именно маршрутки является тем местом где заражается наибольшее количество горожан.

— Нельзя сказать со 100% уверенность, но все же можно сказать, что большинство из тех людей, которые сегодня находятся на больничной койке, скорее всего контактировали с больными именно в маршрутке, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в Николаеве за сутки зафиксировали 285 случаев коронавируса, еще 6 человек умерли.