По состоянию на 10:00 28 октября в Николаевской области выявлено 380 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 9067 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 439 (+12).

Из всех 9067 (+380) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 6492 человека (+285);

Первомайск - 297 человек (+14);

Южноукраинск - 276 человек (20);

Вознесенск - 301 человек (+21);

Очаков - 48 человек (+5);

Арбузинский район - 37 человек;

Баштанский район - 99 человек (+4);

Березанский район - 94 человека (+3);

Братский район - 32 человека;

Березнеговатский район - 9 человек;

Веселиновский район - 75 человек (+1);

Витовский район - 265 человек (+9);

Вознесенский район - 112 человек (+2);

Врадиевский район - 110 человек;

Еланецкий район - 67 человек;

Доманевский район - 94 человека;

Казанковский район - 76 человек;

Кривоозерский район - 80 человек;

Николаевский район - 123 человека (+2);

Новобугский район - 43 человека (+4);

Новоодесский район - 136 человек (+1);

Очаковский район - 35 человек (+2);

Первомайский район - 95 человек (+3);

Снигиревский район - 71 человек (+4).

Выздоровели больных за сутки - 90, всего выздоровели - 1851. Умерло всего от последствий COVID-19 - 153, за сутки - 6.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.