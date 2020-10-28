По состоянию на 10:00 28 октября в Николаевской области выявлено 380 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 9067 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 439 (+12).
Из всех 9067 (+380) подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 90, всего выздоровели - 1851. Умерло всего от последствий COVID-19 - 153, за сутки - 6.
Отметим, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.
Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.
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По состоянию на 10:00 28 октября в Николаевской области выявлено 380 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 9067 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 439 (+12).
Из всех 9067 (+380) подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 90, всего выздоровели - 1851. Умерло всего от последствий COVID-19 - 153, за сутки - 6.
Отметим, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.
Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.