В Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 165 человек. Больше всего смертей во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За вчера во Львовской области умерли 18 человек, в Киеве — 15, в Одесской области — 13, в Днепропетровской области — 12, в Харьковской области — 11.

С начала пандемии коронавируса в Украине подтвердили 6755 смертельных случаев. Также за все время пандемии выздоровели 148 642 человек (+3306).

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 7474 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.