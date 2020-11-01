Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево боевики совершили одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Оружие в ответ украинские военные не применили.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Тишина наблюдается вдоль всей линии столкновения.

С начала «перемирия» (27 июля) и к вечеру 30 октября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 1945 нарушений режима тишины, в частности 614 взрывов, 31 неопределенный боеприпас, 16 вспышек дульного пламени, 23 осветительные ракеты и 1261 очередь и выстрела.