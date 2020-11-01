В субботу, 31 октября, в Николаеве в следствии пожара сгорел автомобиль Toyota Celica.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Вчера, в 21:19 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступило сообщение о пожаре автомобиля Toyota Celica на улице Гагарина в городе Николаеве.

К месту происшествия немедленно направили пожарных 5-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту прибытию пожарных моторный отсек автомобиля уже был охвачен огнем.

В 21:28 пожар локализовали и в 21:50 полностью ликвидировали. Причина возгорания — короткое замыкание электродвигателя автомобиля. Всего от ГСЧС привлекались пять человек и одна единица техники. Также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Денису Жело.