В субботу, 31 октября, в Николаеве в следствии пожара сгорел автомобиль Toyota Celica.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Вчера, в 21:19 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступило сообщение о пожаре автомобиля Toyota Celica на улице Гагарина в городе Николаеве.
К месту происшествия немедленно направили пожарных 5-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту прибытию пожарных моторный отсек автомобиля уже был охвачен огнем.
В 21:28 пожар локализовали и в 21:50 полностью ликвидировали. Причина возгорания — короткое замыкание электродвигателя автомобиля. Всего от ГСЧС привлекались пять человек и одна единица техники. Также на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Денису Жело.
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В субботу, 31 октября, в Николаеве в следствии пожара сгорел автомобиль Toyota Celica.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Вчера, в 21:19 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступило сообщение о пожаре автомобиля Toyota Celica на улице Гагарина в городе Николаеве.
К месту происшествия немедленно направили пожарных 5-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту прибытию пожарных моторный отсек автомобиля уже был охвачен огнем.
В 21:28 пожар локализовали и в 21:50 полностью ликвидировали. Причина возгорания — короткое замыкание электродвигателя автомобиля. Всего от ГСЧС привлекались пять человек и одна единица техники. Также на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидата в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуги народа» Денису Жело.