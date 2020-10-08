Денис Жело

Сегодня ночью, 8 октября, сгорел автомобиль общественника, кандидаты в депутаты Николаевского горсовета от партии Слуги народа Денису Жело.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Денис Жело предполагает, что автомобиль могли в связи с предвыборной гонкой.

— Предвыборная продолжается! Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать! — написал Денис Жело.

В пресс-службе Николаевской государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 3:30 часа утра поступил вызов о пожаре автомобиля Ford Fusion, припаркованного на автостоянке на улице Мореходной.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание, однако автомобиль полностью выгорел. На данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, ночью, 16 июля, сгорел автомобиль главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтаря.