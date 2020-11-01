В ночь на 1 ноября в ресторане Харькова охранник нардепа открыл огонь из пистолета. В результате конфликта его до смерти забили бутылками.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria, что по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 5:49. Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, зарегистрированный на него, и начал стрелять.

— Посетители начали его утихомиривать, разбивая бутылки об него, — сообщили ТСН правоохранители.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительной информации, погибший стрелок — Смирнов Руслан Вадимович. Он был охранником народного депутата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Шенцева.

Напомним, в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.