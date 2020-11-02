В центре Киева мужчина угрожал взорвать заведение общественного питания. На место происшествия выехал патруль полиции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.
В ресторан на бульваре Леси Украинка зашел мужчина и начал угрожать персоналу, подорвет заведение.
По предварительной информации правоохранителей, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако полиция продолжает тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.
Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.
Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
«После проверки будет дана правовая квалификация этому событию», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в августе в Киеве правоохранителям поступил сигнал, что неизвестный мужчина угрожает взорвать магазин «Велмарт».
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В центре Киева мужчина угрожал взорвать заведение общественного питания. На место происшествия выехал патруль полиции.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.
В ресторан на бульваре Леси Украинка зашел мужчина и начал угрожать персоналу, подорвет заведение.
По предварительной информации правоохранителей, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако полиция продолжает тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.
Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.
Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
«После проверки будет дана правовая квалификация этому событию», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, в августе в Киеве правоохранителям поступил сигнал, что неизвестный мужчина угрожает взорвать магазин «Велмарт».