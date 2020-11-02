В центре Киева мужчина угрожал взорвать заведение общественного питания. На место происшествия выехал патруль полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

В ресторан на бульваре Леси Украинка зашел мужчина и начал угрожать персоналу, подорвет заведение.

По предварительной информации правоохранителей, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако полиция продолжает тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

«После проверки будет дана правовая квалификация этому событию», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в августе в Киеве правоохранителям поступил сигнал, что неизвестный мужчина угрожает взорвать магазин «Велмарт».