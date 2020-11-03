Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.

Австрийский телеканал OE24 в прямом эфире показал кадры задержания.

Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками. Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой изначально велась стрельба.

Как сообщалось, в столице Австрии Вене неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».

Атакованы были также еврейский культурный центр и рестораны. Сообщалось о 7 погибших.