Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.
Австрийский телеканал OE24 в прямом эфире показал кадры задержания.
Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками. Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой изначально велась стрельба.
Как сообщалось, в столице Австрии Вене неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».
Атакованы были также еврейский культурный центр и рестораны. Сообщалось о 7 погибших.
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Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.
Австрийский телеканал OE24 в прямом эфире показал кадры задержания.
Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками. Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой изначально велась стрельба.
Как сообщалось, в столице Австрии Вене неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».
Атакованы были также еврейский культурный центр и рестораны. Сообщалось о 7 погибших.