В столице Австрии Вене неизвестный напал на синагогу, серьезно пострадал один полицейский. По предварительной информации, преступник взорвал «пояс смертника».

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Появилась информация о выстрелах в районе синагоги. Нападение произошло возле площади Шведенплатц, сейчас полиция оцепила место происшествия. По данным издания, еще несколько преступников скрылись.

В полиции Вены подтвердили нападение и заявили, что раненых несколько.

Там также сообщили, что в центральной части города в настоящее время проводится крупная полицейская операция.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!