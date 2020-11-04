Число жертв землетрясения в турецком Измире достигло 112. Спасательные операции в зоне стихийного бедствия продолжаются.

Об этом сообщает «Анадолу».

Число раненых составляет 1027 человек, из которых 883 человека уже выписались из больниц. 107 человек были извлечены из-под завалов в ходе спасательных операций.

Спасатели продолжают поиски пострадавших.

— Мы не потеряем надежду, пока не извлечем из-под завалов последнего человека, — сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению командования береговой охраны, в Измире, где 30 октября произошло мощное землетрясение, затонуло 22 лодки, еще 23 – удалось спасти, 43 – сели на мель. Уже успели поднять 14 затонувших лодок и спасти 40 из тех, которые сели на мель.