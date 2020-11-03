Жертвами землетрясения в турецком Измире стали 92 человека, пострадали – 994.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предотвращению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)
В больницах остаются 147 травмированных. Спасатели завершили поисковые работы в 12 из 17 зданий города. В них принимают участие 7917 чрезвычайников, 25 поисково-спасательных собак и более тысячи транспортных средств.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Жертвами землетрясения в турецком Измире стали 92 человека, пострадали – 994.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предотвращению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)
В больницах остаются 147 травмированных. Спасатели завершили поисковые работы в 12 из 17 зданий города. В них принимают участие 7917 чрезвычайников, 25 поисково-спасательных собак и более тысячи транспортных средств.