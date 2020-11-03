Жертвами землетрясения в турецком Измире стали 92 человека, пострадали – 994.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Управление по предотвращению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD)

В больницах остаются 147 травмированных. Спасатели завершили поисковые работы в 12 из 17 зданий города. В них принимают участие 7917 чрезвычайников, 25 поисково-спасательных собак и более тысячи транспортных средств.

По сообщению командования береговой охраны, затонуло 22 лодки, еще 23 – удалось спасти, 43 – сели на мель. Уже успели поднять 14 затонувших лодок и спасти 40 из тех, которые сели на мель.



