Сегодня, 30 октября, в турецком Измире произошло мощное землетрясение, в городе есть серьезные разрушения. Данных о погибших пока нет.

Об этом сообщает местный портал Haberturk.

Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел в районе Сеферихисар на глубине 11,8 километров. Толчки ощущались в Стамбуле, а также регионах Мраморного и Эгейского морей.

После основного землетрясения были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,1, 4,2 и 4,8. По данным властей Измира, информации о погибших пока нет.

По предварительной информации, землетрясение разрушило десятки зданий в Измире, под завалами могут находиться люди. Также сообщается, что после землетрясения на местных пляжах поднялся уровень воды и город накрыло небольшой волной.

Unfortunately it looks like a number of buildings have collapsed in #Izmir #Turkey after the 6.7 #Samos earthquake pic.twitter.com/oJKmdO4sdg