У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

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Через два тижні після початку опалювального сезону жителям будинку на вулиці Космонавтів, 68-А, які скаржилися на відсутність тепла, нарешті подали його до квартир.

Про це «МикВісті» повідомила місцева жителька.

Нагадаємо, що вчора миколаївці заявили, що ряд квартир в частині дому залишились без тепла. Спеціалісти ЖЕКу повідомили людям, що проблема у тому, що на верхньому поверсі будинку мали злити воду в батареях і пустити тепло вниз. Однак вирішити це не могли.



Мешканка повідомила, що після скарги фахівці установи майже одразу приїхали та усунули проблему.

— Прийшли слюсарі з ЖЕКу та спустили воду. На даний момент майже всі батареї у квартирі теплі. Нарешті можна зігрітися у власній оселі, — сказала жителька будинку.

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Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві мав стартувати з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.