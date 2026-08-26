 Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴34 млн екоподатку

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Головна Новини Економіка 19:21, 26 серпня, 2026

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴34 млн екоподатку

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴34 млн екоподатку. Ілюстративне фото: МикВістіПідприємства Миколаївщини сплатили понад ₴34 млн екоподатку. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні-липні цього року підприємства Миколаївської області сплатили 34,1 мільйона гривень екологічного податку.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що із цієї суми 21,3 мільйона гривень надійшло до державного бюджету, ще 12,8 мільйона — до місцевих бюджетів.

У податковій нагадали, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та розміщення відходів, зокрема й радіоактивних. Надходження від цього податку використовуються на охорону довкілля та відновлення природних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що упродовж 14-21 серпня 2026 року сума збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської збройної агресії, зросла на 58 мільярдів 584 мільйони 367 тисяч гривень.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.
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