Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴34 млн екоподатку
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У січні-липні цього року підприємства Миколаївської області сплатили 34,1 мільйона гривень екологічного податку.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.
Зазначається, що із цієї суми 21,3 мільйона гривень надійшло до державного бюджету, ще 12,8 мільйона — до місцевих бюджетів.
У податковій нагадали, що екологічний податок сплачують за викиди шкідливих речовин у повітря, скиди у водойми та розміщення відходів, зокрема й радіоактивних. Надходження від цього податку використовуються на охорону довкілля та відновлення природних ресурсів.
Раніше повідомлялося, що упродовж 14-21 серпня 2026 року сума збитків, завданих довкіллю України внаслідок російської збройної агресії, зросла на 58 мільярдів 584 мільйони 367 тисяч гривень.
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