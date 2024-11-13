«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

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У Миколаєві жителі будинку по вулиці Космонавтів, 68-А поскаржились на відсутність тепла у частині квартир, незважаючи на початок опалювального сезону.

З такою скаргою місцева жителька звернулась до редакції «МикВісті».

За словами жінки, у перші дні опалювального сезону опалення зʼявилось лише у частині їх будинку. Жителі звернулися до Миколаївської ТЕЦ, але там запевнили, що тепло подано усьому будинку і проблем з їхнього боку немає.

Зазначимо, що будинок відноситься до комунального житлово-експлуатаційного підприємства Миколаївської міської ради «Зоря». Коли місцеві звернулись до ЖЕКу, виявилось, що на верхньому поверсі будинку мали злити воду в батареях і пустити тепло вниз.

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— Але у ЖЕКу нам сказали, що це не їх проблема і що ми повинні шукати сусідів з дев'ятого поверху, щоб звідти спустити воду по батареях. Але вони добре знають, що в тій квартирі ніхто не живе — власниця померла, і доступу до квартири немає. В ТЕЦ також відмовили у допомозі. Вони лише запропонували зафіксувати факт, що в квартирі холодно», — розповіла жінка.

При цьому, за словами мешканки, незважаючи на відсутність тепла, нарахування за опалення продовжуються.

— ЖЕК відмовляється скласти акт про те, що цілий під'їзд залишився без опалення. Вони говорять, що це наша проблема і ми маємо розшукати власників квартири, — додала жінка.

У той же час в ЖЕКу, коментуючи ситуацію, пояснили, що знають про проблему. На місці вже був майстер. Однак пояснити, чому вирішити проблему одразу не вдалось, відмовились.

Також представниця підприємства зазначила, що для вирішення питання мешканцям будинку необхідно звертатися безпосередньо до установи.

— Мешканці цього будинку повинні прийти до ЖЕКу і вирішити це питання тут. Дистанційно ми не можемо допомогти, — відповіли в ЖЕКу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці будинку за адресою Аркасівська, 2 (колишня Пушкінська, — прим.) У Миколаєві вже більше пів року чекають дозволу на підключення індивідуального опалення. Наразі квартири знаходяться без опалення, оскільки відключені навіть від централізованого.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві мав стартувати з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.