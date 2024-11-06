Мешканці будинку у Миколаєві вже пів року не можуть отримати дозвіл на індивідуальне опалення: «Темпи загрожують «подаруночком» під Новий рік»

Мешканці будинку у Миколаєві вже пів року не можуть отримати дозвіл на індивідуальне опалення. Фото: РБК-Україна

Мешканці будинку за адресою Аркасівська, 2 (колишня Пушкінська, 2, — прим.) у Миколаєві вже більше пів року чекають дозволу на підключення індивідуального опалення. Наразі квартири знаходяться без опалення, оскільки відключені навіть від централізованого.

Про це редакції «МикВісті» розповів мешканець будинку Дмитро. Він пояснив, що перейти на індивідуальне опалення мешканці вирішили ще у 2022 році після того, як їм почали нараховувати великі суми у платіжках за тепло.

— У 2022 році у нас була ситуація, що в багатьох людей рахунок за опалення був у районі 5 тисяч гривень і вище. Ми одні з тих людей, скажімо так, що потрапили в цю ситуацію. Тому ми дружно всім будинком вирішили відключитися (від централізованого опалення, — прим.), щоб така ситуація більше не повторювалася, — пояснив Дмитро.

Дозвіл на відключення від централізованого опалення мешканцям будинку на Аркасівській, 2 вдалося отримати лише через два роки — у квітні 2023 року. Для цього мешканці зібрали 30 тисяч гривень та замовили відповідний проєкт у компанії «Південьтепломір».

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— Спочатку ми надали цей проєкт «Миколаївській ТЕЦ» — вони його затвердили. Потім ми віднесли його в наш ЖЕК і вже вони нас відрізали. Ми намагалися зробити все максимально швидко, тому що розуміли, що попереду ще місяць весни, потім літо, осінь і все, — розповів чоловік.

На сьогодні мешканці будинку очікують на вартість підключення квартир до індивідуального опалення, яку має озвучити компанія «Миколаївгаз Збут» після розробки відповідного проєкту.

— Ми усі зупинились на цьому етапі. Проєкт наче є, але треба зробити прайс, щоб ми оплатили ці роботи. В одній квартирі, одразу скажу, дійсно проєкт вже зробили. І вже після того, як зробили проєкт, вони виставляють прайс-лист тих робіт, які вони мають виконати у квартирі, — пояснив Дмитро.

Мешканці стурбовані, що підключення індивідуального опалення може затягнутися до весни.

— Загалом у нас 10 квартир. В 4 квартирах вже є індивідуальне опалення — вони ще років 7 тому його поставили. А ми почали пізніше. Ми розуміли, що буде затримка, але ті темпи робіт, які зараз виконуються, нам загрожують «подаруночком» під Новий рік, і це в найкращому, найшвидшому випадку, або інакше — вже весною, — каже Дмитро.

Загалом після здійснення оплати, роботи «Миколаївгаз Збуту» можуть зайняти більше трьох місяців — 90 робочих днів, сказав мешканець будинку.

— Ви розумієте, коли вони мені видадуть прайс-лист, я оплачу ці всі роботи, які вони мають зробити. І в них там є до 90 робочих днів часу, щоб це все зробити. Розумієте, так? Я оплачу, а потім ще буду три місяці чекати, коли вони це все зроблять. Головна проблема в тому, що у нас гроші є, в мене ось вже і котел стоїть, в мене нова газова плита стоїть, але їх не можна під'єднати, тому що я дозволу не можу отримати. Проблема в тому, що хтось галочку не може поставити і сказати «так, можете ставити», — поділився чоловік.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планувало до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж