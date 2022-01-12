Жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева просят городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В среду, 12 января, к членам исполнительного комитета городского совета от имени жильцов обратился николаевец Дмитрий Фисун, пишут НикВести.

Он отметил, что представляет интересы жителей двухэтажных домов по адресам: Пушкинская 2, Адмиральская 10, 10а, 16, 17а, Никольская, 44, Московская, 36 и Кузнецкая, 1.

— У нас нет счётчиков теплоэнергии, и соответственно из-за этого у нас сейчас счет за потребленное тепло составляет в 3 раза больше чем в прошлом году. Для примера, в прошлом году за квартиру 80 м2 сумма составляла 2 тысячи 852 гривны, а в этом году — 8 тысяч 437 гривен. Поэтому, думаю, это необоснованные тарифы для нас. Мы обращались в ТЭЦ, обещали пересчитать, но ничего не пересчитали, — сказал Дмитрий Фисун.

Он отметил, что тепловой счетчик в его доме не установили из-за отсутствия технической возможности.

Вице-мэр, курирующий вопросы энергоэффективности, Дмитрий Лазарев поручился организовать встречу представителя жильцов с теплогенерирующими предприятиями на заседании рабочей группы по переходу на автономное отопление. По его словам, там могут детально разобраться с возможностью установки счетчиков.

Напомним, в декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.