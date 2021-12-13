Николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди жалуются, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.

Свои жалобы горожане размещают в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Леся Мыкская пишет, что в платежке за тепло ей насчитали 4 тысячи 414 гривен 86 копеек. Автор поста указала, что это бывшая коммуналка на 110 квадратов, которая была разделена на две квартиры. Кроме того, в доме не установлен общедомовой счетчик тепла.

– Требую пересчета за отопление! За такую сумму можно в космос слетать. Повышения не было, а квитанция в 3 раза выше прошлогодних, за неполный месяц с плюсовой температурой! Наш дом Пушкинская, 2 должен платить за все потери теплосети, – пишет Леся Мыкская.

На большие суммы за тепло жалуется и Антонина Щипец-Кнауб. Она отмечает, что жильцы дома не могут своими силами поставить счётчик тепла на 6 жилых квартир.

– Почитала предыдущий пост по поводу платежек за тепло, многие возмущены насчитанными суммами за неполный месяц (суммы у людей от 1000 до 2000). А как это понимать? Если у нас за 80 м2 – 4770? При такой же цене Гкал, как у всех! У соседей ещё больше! Прошу разобраться, – возмущается женщина.

Алёна Брушковская пишет, что за 54 м2 ей за ноябрь насчитали 3 тысячи 336 гривне 29 копеек. По ее словам, в доме отсутствует тепловой счетчик и возможность его установки. Она жалуется, что все потери тепла на сетях ТЭЦ «вешают» на дома без счетчиков.

– Счет от Прат «Николаевская ТЭЦ» за 54 м2, при температуре в квартире 19 градусов и при плюсовой температуре на улице. По их расчёту квартира потребила за 22 дня в ноябре 2071 кВт, что эквивалентно постоянно включённому обогревателю мощность около 4 кВт, – сетует женщина.

Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит постановление, которое предусматривает усовершенствование механизма определения объема задолженности государства перед предприятиями коммунальной теплоэнергетики по разнице в тарифах.

Напомним, в Ассоциация городов Украины заявили, что «Нафтогаз» отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения, и попросили правительство вмешаться.