В Ассоциация городов Украины заявили, что «Нафтогаз» отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения, и попросили правительство вмешаться.

Об этом сообщается в заявлении организации на официальном сайте.

Как сообщалось, 30 сентября «Нафтогаз», правительство и представители органов местного самоуправления подписали меморандум о неизменных ценах на тепло для населения в течение отопительного сезона. За ним «Нафтогаз» продает определенный объем газа предприятиям теплоснабжения на нужды населения по установленной цене в 7,42 гривны за кубометр.

Однако в Ассоциации городов заявили, что НАК самостоятельно определил объемы поставок такого «льготного» природного газа. В то же время, в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно, заявили в Ассоциации.

В частности, это связано с тем, что отопительный сезон во многих населенных пунктах начался гораздо раньше, чем в предыдущие периоды. «Нафтогаз» отказался корректировать установленные объемы потребления природного газа.

Как следствие, в октябре предприятия должны были использовать для централизованного тепло- и горячего водоснабжения потребителей и бюджетных учреждений газ по рыночным ценам от 25 гривен за 1 куб метр и выше. Города заявили, что это нарушение меморандума.

«Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, источники для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет», — сообщает АМУ.

Для решения проблемы Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой «способствовать проведению НАК «Нафтогаз Украины» перерасчетов объема природного газа для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения бытовых потребителей и бюджетных учреждений».

13 октября исполком утвердил ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ тарифы на отопление для населения на уровне 2,4-2,6 тысячи гривен за гигакалорию. При этом на деле платить горожане будут 1,8-1,9 тысячи гривен за гигакалорию.