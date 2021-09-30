В местные бюджеты будет поступать на 4% больше от налогов на доходы физических лиц. Так государство планирует компенсировать то, что выплата разницы в обоснованных и установленных тарифах на отопление будет выплачиваться из местных бюджетов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время подписания меморандума между правительством, «Нафтогазом», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей, сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Как сообщалось, Владимир Зеленский отметил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

При этом предусмотрены компенсаторы для бюджетов громад.

— Это важно, прежде всего, для людей. Несмотря на любые рыночные изменения, давление других государств, страшную цену более 1000 долларов за 1000 кубометров. Я бы хотел, чтобы у нас был Меморандум не на один, а на три года, чтобы не было сюрпризов для граждан Украины, и мы уже начали работать в этом с местными властями. Благодаря увеличению доли НДФЛ на 4 процента все общины получают финансовый ресурс — более 11 миллиардов гривен. Считаю, это прекрасная работа городских властей, направленная на защиту интересов громад, — сказал он.

Отметим, что сейчас 75% налога на доходы физического лица (НДФЛ) получают местные бюджеты: 60% — попадает в бюджет города областного значения, объединенной территориальной громады или района, еще 15% — получает бюджет области. Остальные 25% — зачисляются в государственный бюджет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что правительство разработало план из пяти шагов для стабилизации тарифного вопроса и спокойного прохождения отопительного сезона. Прежде всего, зафиксирована цена на газ. Для большинства украинцев она составит не более 8 гривен за кубометр.

Он также отметил, что акциз на топливо в размере 13,44% так же останется в местных бюджетах, чтобы они могли поддержать теплоснабжающие предприятия. По его словам, отдельный вопрос в меморандуме — поставка газа для бюджетных учреждений. Отмечается, что достигнута договоренность по цене, НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять поставки. Однако, в чем эта договоренность заключается, пока не уточнили.

Ранее сообщалось, что в случае, если в этом отопительном сезоне будет действовать тариф на тепло, утвержденный в прошлом году, то коммунальному предприятию «Николаеволтеплоэнерго» потребуется 330 миллионов гривен компенсации. Это связанно с существенным ростом цены на природный газ.

Отметим, задолженность «Николаевоблтеплоэнерго» перед акционерным обществом «Николаевгаз» угрожает началу отопительного сезона — коммунальное предприятие может не получить необходимые для запуска котельных разрешения.

Как сообщалось, что в предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.