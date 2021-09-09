В предстоящем отопительном сезоне в Николаеве не будет применяться экономически обоснованный тариф на отопление в размере 2,5 тысяч гривен за гигакалорию.

Об этом четверг, 9 сентября, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в комментарии журналистам, передают НикВести.

— Сегодня на заседании Кабинета Министров были приняты постановления по поводу закона № 1060 о типовых договорах и фактически в ближайшее время будет применен тариф на ровне 1999 гривен для «Николаевоблтеплоэнерго» и 1860 гривен для ТЭЦ. На таком уровне будет стоимость гигакалории в Николаеве, — отметил мэр.

По его словам, экономически обоснованный тариф для населения сегодня составляет 2553 гривны. Компенсировать разницу между ним и тарифом, который будет действовать, придется из бюджета Николаева. По предварительным подсчетам, это около 450 миллионов гривен.

— По поводу экономически обоснованного тарифа, который составляет 2,5 тысячи грн/Гкал — он в этом году применяться не будет. Но это будет стоить бюджету Николаева примерно 450 миллионов гривен. Что сегодня нас волнует, и мы не знаем, где эти средства брать, — сказал он.

Александр Сенкевич добавил, что государство сегодня не может возместить эту разницу местным бюджетам из-за запрета Международного валютного фонда.

— Мы сейчас ищем разные компенсаторные рычаги, чтобы, к примеру, деньги, которые мы планировали выделять на ремонт дорог или учреждений из бюджета, мы получили из Фонда регионального развития или в виде субвенций из госбюджета. А эти средства на поддержку предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», — отметил Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что уже сегодня коммунальному предприятию нужна минимальная помощь около 50 миллионов гривен. 20 из них — погашение кредита Мирового банка, а около 30 — задолженность за газ и налоги из-за того, что 90% средств, которые оплачивают жители, перечисляются «Нафтогазу».

Ранее мэр заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Напомним, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.



